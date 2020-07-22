Нардепи просять КСУ визнати неконституційним закон про Вищий антикорсуд

Народні депутати просять Конституційний суд України визнати неконституційним закон про Вищий антикорупційний суд. До КСУ у середу, 22 липня, надійшло відповідне конституційне подання 49 парламентарів.

Про це повідомляє прес-служба суду.

"Суб’єкт права на конституційне подання звернувся до Конституційного суду з клопотанням визнати закон "Про Вищий антикорупційний суд" від 7 червня 2018 року №2447-VIII таким, що не відповідає Конституції України", - вказано у повідомленні.

Зазначається, що депутати Ради вважають зазначений закон неконституційним у цілому.

"Ключові положення цього нормативно-правового акта (щодо статусу, повноважень Вищого антикорупційного суду, визначення кількості суддів цього суду, та вимог до кандидатів на посаду судді, процедури проведення конкурсу тощо) мають явні (очевидні) ознаки невідповідності Основному закону, та без яких закон №2447 не можна застосовувати взагалі", - підкреслюється у поданні.

Нагадаємо, до КСУ надійшло звернення народних депутатів, які просять визнати неконституційними окремі положення закону про Національне антикорупційне бюро (НАБУ).

Як писало РБК-Україна раніше, Конституційний суд перейшов до закритої частини пленарного засідання для розгляду закону про банки; судді вже вивчили матеріали справи на відкритому засіданні суду.