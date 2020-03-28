Нардепи з "ЄС" приєдналися до ініціативи зі збору продуктових наборів

Народні депутати від фракції "Європейська солідарність" долучилися до волонтерів та активістів, які формують продуктові набори для пенсіонерів, людей з інвалідністю, багатодітних сімей. Про це повідомляє прес-служба партії, передає РБК-Україна.

Так, до ініціативи долучилися Софія Федина, Микола Величкович, Микола Княжицький, Вікторія Сюмар, Михайло Бондар, Ірина Фріз, Іванна Климпуш-Цинцадзе, Ахтем Чийгоз, Марія Іонова, Максим Саврасов, Ірина Геращенко.

П’ятий президент, лідер "Європейської солідарності" Петро Порошенко подякував волонтерам та активістам, які приєднуються по всій країні, допомагають людям літнього віку та лікарям.

"Тут наші депутати, дуже багато волонтерів, наша молодіжка, доєдналися військові. Ми познайомилися колись в Попасній, а зараз будемо разом пакувати пакети тим, кому потрібна допомога. Для літніх людей, для родин загиблих і поранених, для ветеранів війни. Я щаслива стояти на упаковці, тому що ці коробки підуть і в мою рідну Черкаську область. Допомагаймо один одному, бо цей складний час вимагає солідарності", - сказала співголова фракції Ірина Геращенко.

Коштом Фонду Порошенка придбані харчі, які дозволять людям не порушувати режиму карантину. Це крупи, цукор, олія, печиво, консерви. Три тисячі наборів вже відправили в різні регіони України.

Як повідомляють в партії, люди, які потребують допомоги, реєструються на платформі "Солідарність". На цій же платформі реєструються і волонтери, які на місцях можуть надавати допомогу.

"Коли нас багато, коли ми всі разом, то робота йде дуже-дуже швидко. Ми дуже вдячні усім, хто сьогодні долучається, тому що це дасть можливість більшій кількості людей допомогти. Я рада повідомити, що ця допомога піде і на Закарпаття", - заявила Іванна Климпуш-Цинцадзе.

Нагадаємо, фонд Порошенка вже передав реанімаційне обладнання у лікарні Львова, Одеси, Дніпра, Вінниці та у Монастириську лікарню Тернопільської області.

Також коштом Фонду були відновлені 10 апаратів штучної вентиляції легень для Київської лікарні швидкої допомоги, придбаний апарат ШВЛ для львівської лікарні. Фонд планує оперативно відновити апарати ШВЛ для Вінницької дитячої лікарні.