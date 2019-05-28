Нардепи у деклараціях вказали недостовірні відомості на 8,5 млрд гривень

За результатами повних перевірок декларацій, проведених в 2017 - 2019 роках, встановлено, що народні депутати України у своїх деклараціях вказали недостовірні відомості на загальну суму 8,5 млрд гривень. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Національного агентства з питань запобігання корупції.

НАЗК в даний час завершило повну перевірку 110 декларацій, поданих 72 народними депутатами України. З них 77 деклараціях виявлено недостовірні відомості на загальну суму близько 8,5 млрд гривень.

НАЗК направило до Національного антикорупційного бюро для здійснення досудового розслідування 23 обґрунтованих висновки про виявлення ознак кримінальних злочинів. Зокрема, мова йде про декларування недостовірної інформації на суму понад 250 прожиткових мінімумів для працездатних осіб (стаття 366-1 КК) і незаконному збагаченні (до визнання неконституційною статті 368 -2 КК).

Зазначено, що 10 обґрунтованих висновків НАЗК за виявленими ознаками кримінальних злочинів в діях народних депутатів: Сергія Дунаєва, Дениса Дзензерського, Вадима Рабиновича, Дмитра Святаша, Вадима Новинського та Сергія Мельничука НАБУ долучили до матеріалів відповідних кримінальних проваджень.

За повідомленням НАБУ матеріали з недостовірними відомостями в декларації омбудсмена Людмили Денісової стали підставою для Національного антикорупційного бюро почати досудове розслідування. Також на підставі обґрунтованих висновків з недостовірними відомостями в декларації Дениса Омельяновича НАБУ почало інформаційно-аналітичну роботу.

Ще в 49 деклараціях народних депутатів встановлені недостовірні відомості на суму, що не перевищує 100 прожиткових мінімумів, що не тягне за собою адміністративну або кримінальну відповідальність.

Фото (nazk.gov.ua)

Нагадаємо, раніше НАЗК здійснило аналіз ефективності діяльності уповноважених підрозділів (осіб) з питань запобігання і виявлення корупції у 86 міністерствах та інших державних органах в 2018 році.