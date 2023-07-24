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Нардепу от ОПЗЖ Пономареву выбирают меру пресечения: следствие просит арест

Фото: Александр Пономарев (кадр видео)
Автор: Елизавета Драбкина

Следствие просит избрать для народного депутата от запрещенной партии ОПЗЖ Александра Пономарева, подозреваемого в государственной измене, меру пресечения в виде содержания под стражей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-секретаря ГБР Татьяну Сапьян в эфире телемарафона.

Она отметила, что когда нардеп объявляли подозрение, его не задерживали. Однако он явился сейчас в Печерский суд для избрания меры пресечения.

"Следствие просит заключение под стражей. Суд уже в скором времени может вынести решение", - сказала она.

Дело Пономарева

Депутат, будучи на временно оккупированной территории Запорожской области, добровольно пошел на сотрудничество с россиянами.

Установлено, что он перерегистрировал свои предприятия по российскому законодательству, открыл счета в местных "филиалах" банковских учреждений РФ и даже снабжал оккупантами топливо.

По данным СБУ, заводы Пономарева поставляли горюче-смазочные материалы для вражеской военной техники и предоставляли технику для обустройства фортификационных сооружений РФ.

Позже депутат выехал в Киев и продолжил координировать предприятия, которые помогают врагу в войне против Украины.

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