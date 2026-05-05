RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Реформа ВСУ Удар по Полтавской области Drone Deals Ормузский пролив Война в Украине

Нардепу Дубинскому сообщили о новом подозрении

15:46 05.05.2026 Вт
2 мин
В чем обвинили народного депутата?
aimg Елена Чупровская
Фото: народный депутат Александр Дубинский (Виталий Носач, РБК-Украина)

Народный депутат Александр Дубинский получил новое подозрение - на этот раз в государственной измене.

В чем его подозревают

По версии следствия, Дубинский систематически использовал собственные Telegram-канал, Facebook и Instagram для распространения контента, выгодного России.

Более 50 его видеообращений и публикаций проверили эксперты. Выводы судебных экспертиз подтвердили: материалы содержали признаки распространения установок, характерных для российской пропаганды.

Содержание публикаций, по данным прокуроров, было направлено на:

  • подрыв доверия к государственным институтам;
  • дискредитацию внешнего и внутреннего курса Украины;
  • создание предпосылок для срыва мобилизации.

Фото: Дубинскому сообщили о подозрении (t.me/pgo_gov_ua)

"Действия народного депутата квалифицированы по ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 111 УК Украины. Санкция статьи предусматривает наказание на срок 15 лет или пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества", - говорится в сообщении.

Что говорит сам Дубинский

Депутат подтвердил, что подозрение касается именно его, однако назвал дело сфабрикованным.

"Поскольку сфабрикованное против меня уголовное дело разваливается в суде, воровской режим зеленого решил вручить мне еще одно подозрение", - написал он.

По его словам, одновременно с вручением подозрения в его камере в СИЗО и у адвокатов проводят обыски.

Напомним, ранее мы писали, что народному депутату Нестору Шуфричу, которого также подозревают в государственной измене, в апреле суд изменил меру пресечения.

Вместо СИЗО его отправили под круглосуточный домашний арест с электронным браслетом. Прокуроры настаивали на продолжении содержания под стоит.

Судебный процесс продолжается и над нардепом Евгением Шевченко, которого уличили в легализации более 9 миллионов гривен через покупку элитных автомобилей.

По данным следствия, средства отмывали через фирму родственника депутата под видом оплаты юридических услуг, а затем потратили на BMW и Mercedes.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Госизмена