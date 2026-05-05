Нардепу Дубинскому сообщили о новом подозрении

В чем его подозревают

По версии следствия, Дубинский систематически использовал собственные Telegram-канал, Facebook и Instagram для распространения контента, выгодного России.

Более 50 его видеообращений и публикаций проверили эксперты. Выводы судебных экспертиз подтвердили: материалы содержали признаки распространения установок, характерных для российской пропаганды.

Содержание публикаций, по данным прокуроров, было направлено на:

подрыв доверия к государственным институтам;

дискредитацию внешнего и внутреннего курса Украины;

создание предпосылок для срыва мобилизации.

Фото: Дубинскому сообщили о подозрении (t.me/pgo_gov_ua)

"Действия народного депутата квалифицированы по ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 111 УК Украины. Санкция статьи предусматривает наказание на срок 15 лет или пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества", - говорится в сообщении.

Что говорит сам Дубинский

Депутат подтвердил, что подозрение касается именно его, однако назвал дело сфабрикованным.

"Поскольку сфабрикованное против меня уголовное дело разваливается в суде, воровской режим зеленого решил вручить мне еще одно подозрение", - написал он.

По его словам, одновременно с вручением подозрения в его камере в СИЗО и у адвокатов проводят обыски.