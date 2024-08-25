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Нардепу Дмитруку объявили подозрение. СМИ писали, что он уехал из Украины

Фото: Артем Дмитрук, народный депутат (facebook.com/artem.dmytruk.odessa)
Автор: Дмитрий Левицкий

Народному депутату Артему Дмитруку объявили подозрение. Ему инкриминируют нападение с группой лиц на правоохранителя в Одессе и не только.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис генерального прокурора и источник в правоохранительных органах.

"Генеральный прокурор сообщил о подозрении действующему нардепу по фактам совершения нападений группой лиц на правоохранителя и военного, покушения на похищение огнестрельного оружия, нанесении потерпевшему средней тяжести телесных повреждений и хулиганству", - говорится в заявлении Офиса генпрокурора.

Офис генпрокурора не называл имени нардепа, которому объявили подозрение, но источник рассказал РБК-Украина, что речь идет о Дмитруке.

В чем подозревают Дмитрука

Следствие установило, что Дмитрук с группой лиц в Одессе напал на сотрудника правоохранительного органа, исполняющего служебные обязанности. Дмитрук, по данным следствия, умышленно причинил правоохранителю телесные повреждения, а также пытался отобрать у него оружие.

Кроме того, по данным следствия, в другой период времени уже в Киеве Дмитрук во время спора с военным нанес последнему несколько ударов, в частности, в область головы. Как отмечают в Офисе генпрокурора, действия нардепа повлекли за собой телесные повреждения средней тяжести.

Все эти действия Дмитрука были квалифицированы правоохранителями сразу по пяти статьям Уголовного кодекса Украины.

Теперь Дмитрук вызывается к следователю Государственного бюро расследований для проведения следственных и процессуальных действий. В ГБР нардеп должен явиться 29 и 30 августа 2024 года.

Дмитрук может быть не в Украине

Однако сегодня ряд украинских СМИ со ссылкой на собственные источники написали, что Дмитрук, вероятно, уехал из Украины. Нардепа якобы видел в Молдове. РБК-Украина пытается проверить эту информацию.

На днях Дмитрук заявлял, что ему готовят подозрение. Нардеп называл это политическим преследованием и связывал якобы с тем, что он выступает против запрета российской церкви в Украине.

Напомним, в октябре 2023 года генеральный прокурор открыл дела против народных депутатов Артема Дмитрука и Александра Куницкого. Это произошло после того, как нардепы избили человека в Киеве.

Более подробно об инциденте можете узнать в материале проекта Styler РБК-Украина.

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