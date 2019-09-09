Нардепів можуть зобов'язати входити до фракцій партій, від яких вони пройшли до Ради

Верховній раді рекомендували прийняти законопроект № 1038 "Про внесення змін до закону "Про статус народного депутата України" (щодо приведення закону "Про статус народного депутата України" у відповідність із Конституцією України), поданий представником президента в Конституційному суді Федором Веніславським. Про це заявив глава комітету з питань регламенту, депутатської етики та організації роботи ВР Сергій Кальченко, передає кореспондент РБК-Україна.

"Щодо проекту закону №1038: пропонується рекомендувати ВРУ включити вказаний проект до першого розділу ВРУ порядку денного та за результатом розгляду законопроекту в першому читанні прийняти його з урахування редакційних уточнень, запропонованих комітетом, за основу та в цілому. Рішення прийнято більшістю", - заявив Кальченко.

"Метою законопроекту є вдосконалення правового регулювання питання входження народних депутатів до складу депутатських фракцій цих політичних партій", - йдеться у пояснювальній записці.

Так, законопроектом пропонується внести зміни до закону "Про статус народного депутата", виклавши статтю 13 в новій редакції. Зокрема, в проекті прописано, що народний депутат, обраний від політичної партії, зобов'язаний вступити до складу депутатської фракції цієї політичної партії.

Окрім того, комітет відхилив альтернативний законопроект № 1038-1, внесений депутатом Оленою Шкрум.

Нагадаємо, раніше регламентний комітет рекомендував Раді прийняти законопроект №1036-1, яким пропонується, що на одному пленарному тижні може бути внесено не більше двох депутатських запитів від одного нардепа.

Як писало РБК-Україна, комітет з питань регламенту, депутатської етики та організації роботи ВР рекомендував Раді позбавляти нардепів грошей за прогули.