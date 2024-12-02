Нардеп от "Батькивщины" Шкрум сложила мандат

"Да, это правда, написала заявление о сложении мандата", - написала депутат.

Шкрум отметила, что 27 ноября было ровно 10 лет, как она приняла присягу народного депутата в Верховной Раде.

"Пришло время больших перемен. Жизнь - это движение. И надо двигаться туда, где будешь наиболее полезной именно в этот момент", - добавила она.

По информации Гончаренко, Шкрум могут назначить заместителем министра развития общин и территорий Украины Алексея Кулебы.