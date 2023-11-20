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Нардепы предлагают установить международный день мужчин в Украине. Какую дату выбрали

Иллюстративное фото: в Украине предлагают установить Международный день мужчин (GettyImagеs)
Автор: Наталья Кава

Народные депутаты предлагают установить в Украине Международный мужской день. Соответствующий законопроект зарегистрирован в Верховной Раде.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Верховной рады.

Авторами законопроекта №10270 являются нардепы от разных партий Мария Мезенцева и Александр Мережко от "Слуги народа", а также Ярослав Юрчишин от "Голоса".

Они считают, что такой праздник должен обратить внимание на важность роли мужчин в обществе, а также отметить их достижения. При этом такой праздник уже официально празднуют в 80 странах, в частности в США, Канаде, Великобритании, Франции и Германии.

"Одним из основных принципов современного правообеспечения является принцип гендерного равенства. В Украине, как и во многих других странах, существуют Международный женский день и День прав человека. Тем не менее, для обеспечения полноценного равенства полов важно установить и Международный мужской день, определяемый национальным законодательством. "Установление Международного мужского дня может быть важным шагом в поддержании гендерного равенства. Оно показывает, что общество признает важность прав и проблем мужчин, а также их вклад в общество. Это может стимулировать позитивные изменения в представлениях о полу и взаимоотношениях между полами", - сказано в пояснительной записке.

В мире праздник получил популярность в 1999 году в Тринидаде и Тобаго. Его инициатором был доктор Джером Тилуксингх, он считал, что праздник подчеркнет важность роли мужчин в обществе.

Для празднования Тилуксингх выбрал дату 19 ноября – это день рождения его отца.

Напомним, что Православная Церковь Украины приняла решение с 1 сентября 2023 года перейти на новоюлианский календарь. После чего в нашей стране некоторые праздники будут отмечать по-новому.

Детальнее о том, какими будут новые даты праздников, а какие остаются неизменными - читайте в материале РБК-Украина.

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