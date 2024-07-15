RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Нардеп Задорожний исключен из партии "Слуга народа"

Фото: Николай Задорожний (facebook.com. mykola.zadorozhnij)
Автор: Наталья Кава

Партия "Слуга народа" на заседании в понедельник, 15 июля, исключила из своего состава народного депутата Николая Задорожного. Накануне он был задержан за взяточничество.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу "Слуги народа".

Как отметили в партии, сегодня, 15 июля, состоялось заседание дисциплинарной комиссии политической партии "Слуга Народа".

На заседании было принято решение исключить из рядов партии народного депутата Николая Задорожнего.

Обновлено в 21:20.

Пресс-секретарь фракции "Слуга народа" в Верховной Раде Юлия Палийчук в своем Telegram-канале сообщила, что фракция выступает за полное и объективное расследование инцидента, фигурантом которого по информации НАБУ может быть народный депутат Николай Задорожний.

"Если его вина будет доказана - он должен понести ответственность в соответствии с законом. На время расследования членство Николая Задоржного во фракции будет приостановлено, а также он будет исключен из состава парламентской ВСК, в которой он работает", - написала она.

Напомним, что сегодня Задорожному было объявлено подозрение во взяточничестве на сумму в размере 3,4 млн гривен.

Кто такой Задорожний

Задорожний родился в Днепропетровской области и имеет образование учителя физики и информатики. До избрания народным депутатом он был шоуменом, ведущим и организатором различных праздничных мероприятий, менеджером по сбыту и снабжению, также работал в ивент-агентстве "GB Event by Kvartal 95".

Ранее был участником юмористической группы "Братья Гагарины", выступавшей на телепроекте "Бойцовский клуб".

В 2019 году стал народным депутатом по 162 округу (Сумская область) от партии "Слуга народа" как беспартийный. Член Комитета по бюджету. В мае этого года он был назначен главой временной следственной комиссии по обустройству фортификаций и закупки дронов.

Ранее РБК-Украина сообщало, что в мае этого года подозрение получил еще один нардеп от "Слуги народа" – Андрей Клочок. Ему было сообщено о подозрении в незаконном обогащении более чем на 11 млн гривен.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
НАБУСлуга народа