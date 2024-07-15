Нардеп Задорожний исключен из партии "Слуга народа"

Как отметили в партии, сегодня, 15 июля, состоялось заседание дисциплинарной комиссии политической партии "Слуга Народа".

На заседании было принято решение исключить из рядов партии народного депутата Николая Задорожнего.

Обновлено в 21:20.

Пресс-секретарь фракции "Слуга народа" в Верховной Раде Юлия Палийчук в своем Telegram-канале сообщила, что фракция выступает за полное и объективное расследование инцидента, фигурантом которого по информации НАБУ может быть народный депутат Николай Задорожний.

"Если его вина будет доказана - он должен понести ответственность в соответствии с законом. На время расследования членство Николая Задоржного во фракции будет приостановлено, а также он будет исключен из состава парламентской ВСК, в которой он работает", - написала она.

Напомним, что сегодня Задорожному было объявлено подозрение во взяточничестве на сумму в размере 3,4 млн гривен.

Кто такой Задорожний

Задорожний родился в Днепропетровской области и имеет образование учителя физики и информатики. До избрания народным депутатом он был шоуменом, ведущим и организатором различных праздничных мероприятий, менеджером по сбыту и снабжению, также работал в ивент-агентстве "GB Event by Kvartal 95".

Ранее был участником юмористической группы "Братья Гагарины", выступавшей на телепроекте "Бойцовский клуб".

В 2019 году стал народным депутатом по 162 округу (Сумская область) от партии "Слуга народа" как беспартийный. Член Комитета по бюджету. В мае этого года он был назначен главой временной следственной комиссии по обустройству фортификаций и закупки дронов.

Ранее РБК-Украина сообщало, что в мае этого года подозрение получил еще один нардеп от "Слуги народа" – Андрей Клочок. Ему было сообщено о подозрении в незаконном обогащении более чем на 11 млн гривен.

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