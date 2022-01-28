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Нардепа затримали під час отримання хабаря. Сприяв укладенню контрактів з лікарнею

Автор: Сергій Пишкін

Співробітники Національного антикорупційного бюро України викрили одного з народних депутатів на одержанні хабаря. Він сприяв укладенню контрактів з лікарнею у Житомирській області.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресслужбу НАБУ.

Народного депутата, ім’я якого наразі не уточнюється, спіймали на "гарячому" під час отримання хабаря у розмірі 558 тисяч гривень.

"За даними слідства, посадовець отримав кошти за сприяння в укладенні контрактів між приватними компаніями і лікарнею у Житомирській області", - пише пресслужба НАБУ.

Деталі обіцяють розкрити згодом.

Фото: НАБУ затримало одного з нардепів під час отримання хабаря (facebook.com/nabu.gov.ua)

Нагадаємо, РБК-Україна також розповідало й про те, як у Херсонській області затримали депутата обласної ради, який вимагав гроші у місцевого підприємця за ведення "спокійного" бізнесу.

Також нещодавно до 7 років позбавлення волі, було засуджено депутата, який вимагав хабар у розмірі 50 тисяч доларів.

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