Нардепа затримали під час отримання хабаря. Сприяв укладенню контрактів з лікарнею

Народного депутата, ім’я якого наразі не уточнюється, спіймали на "гарячому" під час отримання хабаря у розмірі 558 тисяч гривень.

"За даними слідства, посадовець отримав кошти за сприяння в укладенні контрактів між приватними компаніями і лікарнею у Житомирській області", - пише пресслужба НАБУ.

Деталі обіцяють розкрити згодом.

Фото: НАБУ затримало одного з нардепів під час отримання хабаря (facebook.com/nabu.gov.ua)