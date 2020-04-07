Нардепа вместе с ребенком госпитализировали из-за коронавируса

Фото: Анна Скороход (facebook.com/sluganarodu.official)

У ребенка Анны Схороход обнаружили коронавирус

Внефракционного народного депутата Анну Скороход госпитализировали вместе с ребенком из-за коронавируса. Об этом сообщила сама нардеп в Telegram.

По ее словам, коронавирус также обнаружили и у ее ребенка. Сейчас они находятся в инфекционном отделении.

"С субботнего вечера нахожусь с ребенком в инфекционной больнице, так что, к сожалению, все в зоне риска от младенцев до стариков", - написала она.

При этом нардеп отметила, что на 15 день симптомов ее состояние отнюдь не улучшилось.

"Также сегодня поняла, что все-таки не поправилась, на 15 день от первых симптомов сегодня получила все по-новому, посмотрим как будет дальше... 15 день - вирус решил опять буянить, температура 38, ломота в теле, головная боль, слабость. Видимо переболеть повторно - не миф", - подчеркнула она.

Напомним, 28 марта о заболевании COVID-19 сообщила народный депутат Анна Скороход. Она рассказала, что заражение коронавирусом у нее обнаружили после появления одного из симптомов - в депутатки исчезло обоняние.

Кроме того, ранее сообщалось, что от коронавируса вылечился народный депутат от "СН" Руслан Горбенко.

Также РБК-Украина сообщало о выздоровлении первого заразившегося COVID-19 нардепа Сергея Шахова. Отметим, что депутата госпитализировали с диагнозом коронавирус 21 марта.