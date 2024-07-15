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Нардеп от "Слуги народа" Задорожного задержали по подозрению во взяточничестве, - источники

Фото: Николай Задорожний (facebook.com. mykola.zadorozhnij)
Автор: Наталья Кава, Юлия Акимова

Действующему народному депутату Украины доложено о подозрении в просьбе предоставить неправомерную выгоду председателю сельского совета в Сумской области.

Согласно данным источника РБК-Украина, речь идет о народном депутате от "Слуги народа" Николае Задорожном.

По данным следствия, в марте 2024 года нардеп выразил просьбу председателю сельского совета в Сумской области предоставить неправомерную выгоду. Речь шла о непрепятствовании в проведении тендера по ремонту водопровода в Ахтырском районе Сумской области.

Как выяснили в НАБУ, его "откат" составлял 10% от общей суммы заключенного контракта, а еще 4% предназначались для местных правоохранителей, которые за это не должны препятствовать освоению выделенных средств. По данным следствия, речь идет в общей сложности о сумме 3,4 млн грн.

В настоящее время идет досудебное расследование и устанавливаются другие возможные участники схемы.


Напомним, в мае еще одному нардепу от "Слкги народа" Андрею Клочко было сообщено о подозрении в незаконном обогащении более чем на 11 млн гривен.

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НАБУ