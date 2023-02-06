У нардепа бывшей ОПЗЖ Абрамовича забрали мандат

За решение проголосовали 317 нардепов. Сейчас в Раде осталось 409 депутатов.

"Это единственное сложение мандата за сегодня. Другие заявления почему-то еще не поступили. Летят из ОАЕ", - написал Железняк.

РБК-Украина сообщало, что Абрамович решил сложить депутатский мандат.

К тому же глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия рассказал, кто еще из депутатов экс-ОПЗЖ хочет сложить мандат.

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