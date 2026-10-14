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Нардеп Гончаренко официально исключен из фракции "Европейская Солидарность"

11:19 14.10.2026 Ср
1 мин
aimg Татьяна Степанова
Фото: нардеп Алексей Гончаренко (Getty Images)

Народный депутат Алексей Гончаренко официально исключен из фракции "Европейская Солидарность".

Как передает РБК-Украина, об этом сообщил нардеп Ярослав Железняк в Telegram.

"Только что Председательствующий объявил официально исключение Алексея Гончаренко из фракции "Европейская Солидарность", - написал Железняк.

С момента оглашения Гончаренко стал внефракционным депутатом.

Напомним, 5 октября фракция "Европейская Солидарность" объявила об исключении нардепа Алексея Гончаренко из своего состава.

Во фракции объяснили такое решение идеологическими разногласиями и заявили, что позиция нардепа по поводу завершения войны и будущей системы безопасности Украины разошлась с позицией фракции.

Сам Гончаренко не является членом партии "Европейская Солидарность", однако до этого входил в одноименную парламентскую фракцию.

Кроме того, Гончаренко был внесен в базу центра "Миротворец". Это произошло после его резонансных заявлений по завершению войны и вскоре после решения фракции "Европейская Солидарность" исключить политика из своего состава.

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