Нардеп Гончаренко официально исключен из фракции "Европейская Солидарность"

Напомним, 5 октября фракция "Европейская Солидарность" объявила об исключении нардепа Алексея Гончаренко из своего состава.

Во фракции объяснили такое решение идеологическими разногласиями и заявили, что позиция нардепа по поводу завершения войны и будущей системы безопасности Украины разошлась с позицией фракции.

Сам Гончаренко не является членом партии "Европейская Солидарность", однако до этого входил в одноименную парламентскую фракцию.

Кроме того, Гончаренко был внесен в базу центра "Миротворец". Это произошло после его резонансных заявлений по завершению войны и вскоре после решения фракции "Европейская Солидарность" исключить политика из своего состава.