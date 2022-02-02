Нардепа Дмитрука притягають до кримінальної відповідальності за хуліганство

За фактом бійки, що сталася 25 січня на засіданні земельної комісії Одеської міськради, відкрито кримінальне провадження №420220000000015.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на " Думську ".

Попередня кваліфікація - хуліганство, вчинене групою осіб та пов'язане з опором представнику влади чи представнику громадськості, який виконує обов'язки з охорони громадського порядку, або іншим громадянам, які припиняли хуліганські дії (частина 3 ст. 296 КК України).

Як повідомили виданню джерела в прокуратурі, зараз вирішується питання про оголошення про підозру народному депутату Артему Дмитруку, який був ініціатором та активним учасником бійки.