Нардеп Юрченко вийшов з СІЗО під заставу

Народний депутат Олександр Юрченко вийшов зі слідчого ізолятора під заставу в 3,1 мільйона гривень. На нього наділи електронний браслет.
Про це РБК-Україна повідомила речник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Ольга Постолюк.
"Вчора Юрченко вийшов з СІЗО після внесення застави", - сказала Постолюк.
Нагадаємо, минулого тижня Олександр Юрченко повідомили про підозру в отриманні та підбурюванні до дачі хабара. Національне антикорупційне бюро України опублікувало матеріали справи, де нардеп завуальовано натякнув на необхідність передати йому хабар - "надати плюшки".
За даними детективів, Юрченко просив 13 тисяч доларів за внесення пропозицій до законопроекту і надалі 200 тисяч доларів для підкупу парламентарів.
Після цього Юрченко був виключений з фракції "Слуга народу".
Президент України Володимир Зеленський заявив, що Юрченко обов'язково сяде у в'язницю.
На початку тижня Вищий антикорупційний суд (ВАКС) обрав Юрченко запобіжний захід у вигляді утримання під вартою з альтернативою застави в 3,1 млн гривень.