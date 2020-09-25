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Нардеп Юрченко вийшов з СІЗО під заставу

Автор: Олег Черниш

Народний депутат Олександр Юрченко вийшов зі слідчого ізолятора під заставу в 3,1 мільйона гривень. На нього наділи електронний браслет.

Про це РБК-Україна повідомила речник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Ольга Постолюк.

"Вчора Юрченко вийшов з СІЗО після внесення застави", - сказала Постолюк.

Нагадаємо, минулого тижня Олександр Юрченко повідомили про підозру в отриманні та підбурюванні до дачі хабара. Національне антикорупційне бюро України опублікувало матеріали справи, де нардеп завуальовано натякнув на необхідність передати йому хабар - "надати плюшки".

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За даними детективів, Юрченко просив 13 тисяч доларів за внесення пропозицій до законопроекту і надалі 200 тисяч доларів для підкупу парламентарів.

Після цього Юрченко був виключений з фракції "Слуга народу".

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Юрченко обов'язково сяде у в'язницю.

На початку тижня Вищий антикорупційний суд (ВАКС) обрав Юрченко запобіжний захід у вигляді утримання під вартою з альтернативою застави в 3,1 млн гривень.

Прогноз погоди
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