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Нардеп Юрченко в суде доказал, что информация против него на телеканале "Прямой" была недостоверной

Фото: народный депутат Александр Юрченко (facebook.com)
Автор: Александр Мороз

Народный депутат из группы "Відновлення України" Александр Юрченко в суде доказал, что информация о нем, которая прозвучала в эфире телеканала "Прямой", недостоверна и унижает честь и достоинство.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook нардепа.

"Я достаточно долго пытался опровергнуть некоторые моменты своей жизни, которые на самом деле были выдуманы псевдо-блогерами, комментаторами, представителями СМИ. А потом понял, что не стоит тратить свое время на публичное опровержение лжи и обратился в суд. И вот правда официально доказана в суд. суде", - сообщил Юрченко.

Депутат отметил, что обнародование недостоверных фактов относительно него произошло в ноябре 2020 года в эфире телеканала "Прямой".

"Господин Ганапольский на ток-шоу была распространена информация о том, что после кражи пива, которую я, по его мнению, совершил, я пришел "инспектировать" Голосеевское управление полиции (и это в то время, когда я находился почти месяц на стационарном лечении) Весь монолог ведущего переполнен ярко окрашенными эпитетами с тем, чтобы в общественном мнении обо мне сложилось впечатление как о крайне негативном персонаже. , что унижает честь и достоинство", - заявил парламентарий.

По его словам, судебным решением телеканал обязан принять меры по опровержению такой информации и компенсировать ему нанесенный моральный ущерб в размере 50 тыс. грн, которые политик планирует сразу передать нуждам ВСУ.

"Видимо, канал откажется признать свою неправоту и продолжит судебную тяжбу в апелляционной инстанции. Но мы же все знаем кому принадлежит этот канал и в интересах кого он работает. Отношусь с огромным уважением к работе журналистов, призываю Вас неуклонно стоять на стороне правды, а не идти по ложному пути выполнения политических заказов и создавать лживый контент. Спасибо людям, которые верили в меня, моей команде, которая выдержала это все, юристам, за их профессиональность и настойчивость", - резюмировал Юрченко.

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