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Нардеп Трухин на суде признал, что предлагал взятку полицейским

Фото: нардеп Александр Трухин (facebook com aleksandrtrukhin40)
Автор: Карина Левицкая

Сегодня, 22 февраля, народный депутат Александр Трухин признался, что предлагал полицейским взятку.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на заседание суда.

Депутат "Слуги народа" Трухин решил пойти на соглашение со следствием и признал свою вину в предложении взятки полицейскому.

"Я хочу сообщить суду и другим участникам судебного заседания, что было направлено соглашение о признании виновности, которое подписано между мной... и обвиняемым Трухиным", - заявил прокурор.

Нардеп подписал соглашение со Специализированной антикоррупционной прокуратурой еще 17 февраля. По ее условиям, Трухин обязуется за месяц заплатить 6 миллионов гривен в поддержку ВСУ, в частности, на проект United24 и "Армия дронов".

Кроме того, он должен заплатить штраф в 68 тысяч гривен. Это максимальная сумма штрафа по статье, которую инкриминируют Трухину.

Однако данное соглашение нардепа со следствием еще предстоит утвердить суду, если он решит, что договоренности между депутатом и прокуратурой отвечает интересам общества.

ДТП с Трухиным

Напомним, что в августе 2021 года народный избранник предложил работникам патрульной полиции взятку в сумме 150 тысяч без указания денежной единицы за побег с места ДТП.

Впоследствии стало известно, что правоохранители открыли дело, а самого Трухина исключили из партии "Слуга народа".

После чего через год 7 сентября 2022 года ему сообщили о подозрении по ч. 1 ст. 369 УК, 28 сентября было завершено следствие и открыты материалы стороне защиты на ознакомление.

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