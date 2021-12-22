Нардеп від "СН" обматюкав поліцейських. У партії чекають оцінки від етичного комітету

"Наша фракція приносить вибачення у працівників поліції і всіх, кого могла образити ця ситуація", - написала вона.

При цьому вона уточнила, що опубліковане відео було відзнято рік тому, 18 грудня 2020 року.

"Як стверджує сам депутат Галушко, він знав про існування цього відео, оскільки воно було предметом шантажу з боку тодішнього керівника МВС, який погрожував оприлюднити його в разі відмови депутата підтримувати в парламенті його ініціативи", - написала вона.

За словами спікера "Слуги народу", поява цього відео в публічному просторі пов'язана з позицією Галушка під час голосування за відставку керівника МВС, яке відбулося 15 липня. А з'явилося воно саме зараз, тому що дата запису з камери в минулому році збігається з нинішнім періодом року, і його можна сприйняти як недавній інцидент.

"Проте цей факт не виправдовує Миколи Галушка і його вчинок, хоча і викликає багато питань до правомірності дій попереднього керівництва МВС. Така поведінка депутата є неприйнятною і стане предметом розгляду етичного комітету партії, який визначить міру покарання для нього", - резюмувала вона.

Причиною вибачень послужив інцидент, який стався з народним депутатом від "Слуги народу" Миколою Галушком, який нецензурно спілкувався з поліцейськими, які зупинили його автомобіль за порушення ПДР.

Як стало відомо, поліцейські зупинили машину близько 4 години ранку в центрі Києва за перетин подвійної суцільної смуги. Нардеп заступився за свого водія-порушника і з використанням ненормативної лексики пояснював правоохоронцям, що це автомобіль належить народному депутату, тому вони не мають права його зупиняти. У свою чергу поліцейські пояснили, що парламентарі більше не мають дипломатичного імунітету, тому їх дії абсолютно законні.