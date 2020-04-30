Нардеп від "Слуги народу" виїхав на "карантин" на Кіпр, - "Схеми"

Народний депутат від партії "Слуга народу" Андрій Холодов з початком карантину виїхав на Кіпр і відтоді не повертався в Україну. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на програму журналістських розслідувань "Схеми: корупція в деталях".

Холодов вилетів у місто Ларнака (Кіпр) 15 березня – за два дні до анонсованого президентом України припинення регулярного пасажирського авіасполучення. Відтоді народний депутат не повертався, тобто вже півтора місяці перебуває за межами країни.

Відтоді парламент п'ять разів збирався на позачергові засідання в сесійній залі для ухвалення термінових рішень, пов'язаних зокрема із заходами протидії поширенню коронавірусної інфекції. Ці засідання нардеп пропустив.

Станом на 29 квітня Холодов залишався на Кіпрі та не прибував до України.

"Це "Схемам" підтвердили три непов’язані між собою джерела – одне серед правоохоронців Кіпру із доступом до бази перетину кордону цієї держави, друге – в українській авіакомпанії, і третє – в Державній прикордонній службі України", - говориться в повідомленні.

За даними журналістів "Схем", на Кіпрі депутат Холодов із дружиною мають у власності маєток поблизу узбережжя у місті Лімасол. Саме у цьому маєтку донедавна була зареєстрована кіпрська фірма-власник сотень київських МАФів.

Нагадаємо, напередодні вийшло журналістське розслідування Bihus.Info, в якому говорилося, що ресторан Тищенко продовжує працювати, його відвідують народні депутати, бізнесмени й колишні члени Партії регіонів.

29 квітня поліція Києва прийшла з перевіркою в ресторан нардепа від "Слуги народу" Миколи Тищенка після того, як вийшло розслідування про його роботу всупереч карантину в Україні.