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Нардеп Пидласа рассказала, что будет с "Альфа Банком Украина"

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Среда 26 октября 2022 20:40
Нардеп Пидласа рассказала, что будет с "Альфа Банком Украина" Фото: народный депутат Роксалана Пидласа (facebook com)
Автор: Юлия Бойко

Народный депутат от "Слуга народа", заместитель председателя экономического комитета ВР Роксолана Подласа рассказала о намерениях государства национализировать "Альфа Банк Украина", у которого есть российские акционеры.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью Пидласы.

"Национализация будет проходить согласно законопроекту №8069 об особенностях вывода с рынка системно важного банка, принятого Радой 6 октября. Он разработан именно под "Альфа Банк" и предусматривает его выкуп акций со стороны государства за одну гривну. Процедура такова: Нацбанк формально признает его неплатежеспособным, затем докапитализирует, после чего происходит национализация. Процесс похож на национализацию Приватбанка в 2016 году. Это не значит, что банк перестанет работать. Он достаточно стабилен. Государство не будет выводить его с рынка", - заявила Подласа.

Также она прокомментировала, кто, по ее мнению, должен управлять национализированными российскими активами.

"Это может быть либо АРМА, либо Фонд государственного имущества (ФГИУ). Пока идет дискуссия, куда лучше передавать такие активы. Насколько я знаю, уже есть политический консенсус, что ФГИУ должно распоряжаться этими активами: одними управлять, другие продавать. Я считаю, что с точки зрения добродетели - ФГИ. И это не только мое мнение. Потому что в случае с АРМА были случаи, когда активы попадали в управление лиц, близких к тем, у кого они были конфискованы", - подчеркнула Подласа.

Напомним, ранее депутат заявляла, что все активы России, как государства, должны быть конфискованы по решению Верховной рады с учетом общественной необходимости.

Также РБК-Украина писало, что российский олигарх Михаил Фридман в своем письме главе НБУ заявил о желании вложить в капитал "Альфа Банк Украина" 1 млрд долларов, которые якобы должен разморозить ЕС. В то же время, он готов передать свои акции Украине и не судиться за банк.

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