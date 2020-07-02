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Нардеп звинуватив Комарницького і Тищенка в створенні ОПГ у Києві

Новини » Політика     02.07.2020 - 11:53
Нардеп звинуватив Комарницького і Тищенка в створенні ОПГ у Києві
Фото: Гео Лерос (РБК-Україна)

За словами Лероса, КМДА вже тривалий час закрите для відвідування журналістами

Екс-голова фракції "Блок Леоніда Черновецького" в Київраді Денис Комарницький з допомогою народного депутата Миколи Тищенка створив ОЗУ в столиці.

Про це написав народний депутат Гео Лерос на своїй сторінці в Facebook.

За його словами, факти корупції в КМДА розслідують в рамках кримінального провадження в СБУ, в тому числі по епізоду розмови Комарницького з заступником Кличка - Олександром Непопом.

Водночас, зазначає нардеп, КМДА вже тривалий час закрите для відвідування журналістами, під уникнення незручних запитань щодо фактів корупції в будівельній сфері.

"Безумовно довіри до СБУ немає, але злочини зафіксовані, прийде час за них відповідати", - пише Лерос.

Нагадаємо, раніше нардеп опублікував запис розмови Дениса Комарницького з заступником голови Київської міської державної адміністрації В'ячеславом Непопом. На ній Комарницький в нецензурній формі відчитує Непопа, вимагаючи лобіювати певні будівельні проекти і призначати "правильних людей" під загрозою кримінальних справ.

Раніше парламентар передав в Національне антикорупційне бюро флеш-накопичувач з доказами корупції Комарницького і Тищенко.

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Автор: РБК-Україна

Теги Новини України Віталий КличкоДенис КомарницкийКМДАМикола Тищенко
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