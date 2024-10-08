Нардеп назвал возможную цель вбросов в СМИ о готовности Украины отдать территории

Нардеп прокомментировал недавнюю публикацию Financial Times. Журналисты издания со ссылкой на источники утверждали, что украинские чиновники "все более склоняются" к сценарию, при котором Россия сохраняет контроль над оккупированными территориями, а Украина получает членство в НАТО.

"Честно говоря, мне странно сейчас смотреть на такие вбросы, и мы видели, что МИД наш опровергает, что ведутся такие переговоры. Но мне кажется, что это довольно симптоматическая история. То есть, таким образом, нас в том числе подталкивают к таким переговорам на международной арене и подводят", - считает Чернев.

По его словам, подталкивание Украины к переговорам происходит разными методами. Один из них - сохранение запрета на удары западными ракетами вглубь России.

Он подчеркнул, что мирными такие переговоры сложно назвать, поскольку Украину фактически принуждают садиться за стол и говорить об отказе от территорий.

В то же время Чернев обратил внимание, что в СМИ пишут о членстве Украины в НАТО или соответствующие гарантии безопасности. По его мнению, это хорошо, что такой вопрос появился на повестке дня, поскольку еще несколько месяцев назад США и Германия не хотели обсуждать североатлантическую интеграцию Украины, пока в стране идет война.

"Сейчас я связываю эти изменения, возможно, с как раз решением Байдена (президента США Джо Байдена - ред.) не баллотироваться на второй срок и пониманием того, что он, видимо, хочет все же войти в историю с каким-то достижением, с чем-то чем можно если не гордиться, то как минимум говорить, что "я это сделал", - добавил нардеп.

Но пока что звучат только аккуратные формулировки насчет повышения статуса Украины на пути в НАТО.

"Честно говоря, я не очень понимаю, какой еще статус, кроме приглашения и членства, может быть. Потому что по их формальным бюрократическим требованиям нам остается только получить приглашение, и после приглашения начинается процесс сертификации в парламентах", - отметил Чернев.