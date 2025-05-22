Нардеп Кузьминых второй раз подряд не явился на суд: заседание перенесено на 26 мая

Причиной неявки парламентария на этот раз стала его командировка в Республику Молдова, которая длится с 19 по 25 мая.

Защита Кузьминых подала ходатайство о переносе заседания, ссылаясь на "межпарламентское сотрудничество" депутата. Стоит отметить, что это уже не первый случай, когда рассмотрение дела приходится откладывать из-за отсутствия обвиняемого: предыдущее заседание также не состоялось из-за его участия в государственных мероприятиях.

По информации Центра противодействия коррупции, подобные ситуации случаются регулярно - среди причин также были лечение, работа в Верховной Раде и зарубежные командировки.

Коллегия судей постановила перенести рассмотрение дела на 26 мая в 14:30. В то же время суд сообщил аппарат Верховной Рады о графике судебных заседаний для планирования дальнейших командировок Кузьминых.

Напомним, Сергей Кузьминых, председатель подкомитета по вопросам фармации и фармацевтической деятельности, был задержан в январе 2022 года во время получения неправомерной выгоды в размере 558 тысяч гривен. По версии следствия, деньги он получил за содействие в подписании контрактов между частными компаниями и больницей в Житомирской области. Дело рассматривает Высший антикоррупционный суд, а стадия исследования доказательств продолжается уже более двух лет.

Эксперты антикоррупционных организаций выражают обеспокоенность по поводу затягивания процесса, ведь срок давности по этому делу истекает менее чем через два года.