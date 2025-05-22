ua en ru
Чт, 22 мая News Daily Styler Travel
Война в Украине Зеленский заявления Мирные переговоры Дональд Трамп
News Новости Украины Война в Украине Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Авто Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Travel
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Контакты Команда О компании Редакционная политика

Нардеп Кузьминых второй раз подряд не явился на суд: заседание перенесено на 26 мая

Четверг 22 мая 2025 10:56
UA EN RU
Нардеп Кузьминых второй раз подряд не явился на суд: заседание перенесено на 26 мая Фото: нардеп Кузьминых второй раз подряд не явился на суд (freepik.com)
Автор: Сергей Новиков

Высший антикоррупционный суд Украины второй раз подряд отложил рассмотрение дела в отношении народного депутата Сергея Кузьминых, которого обвиняют во взяточничестве.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на UNN.

Причиной неявки парламентария на этот раз стала его командировка в Республику Молдова, которая длится с 19 по 25 мая.

Защита Кузьминых подала ходатайство о переносе заседания, ссылаясь на "межпарламентское сотрудничество" депутата. Стоит отметить, что это уже не первый случай, когда рассмотрение дела приходится откладывать из-за отсутствия обвиняемого: предыдущее заседание также не состоялось из-за его участия в государственных мероприятиях.

По информации Центра противодействия коррупции, подобные ситуации случаются регулярно - среди причин также были лечение, работа в Верховной Раде и зарубежные командировки.

Коллегия судей постановила перенести рассмотрение дела на 26 мая в 14:30. В то же время суд сообщил аппарат Верховной Рады о графике судебных заседаний для планирования дальнейших командировок Кузьминых.

Напомним, Сергей Кузьминых, председатель подкомитета по вопросам фармации и фармацевтической деятельности, был задержан в январе 2022 года во время получения неправомерной выгоды в размере 558 тысяч гривен. По версии следствия, деньги он получил за содействие в подписании контрактов между частными компаниями и больницей в Житомирской области. Дело рассматривает Высший антикоррупционный суд, а стадия исследования доказательств продолжается уже более двух лет.

Эксперты антикоррупционных организаций выражают обеспокоенность по поводу затягивания процесса, ведь срок давности по этому делу истекает менее чем через два года.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Суд
NEWS
Атака на Киев: обломки дрона упали на территории школы
Атака на Киев: обломки дрона упали на территории школы
DAILY
Эта война завершится поражением России — поверенный в делах Польши в Украине Петр Лукасевич
Милан Леличзаместитель главного редактора РБК-Украина Эта война завершится поражением России — поверенный в делах Польши в Украине Петр Лукасевич