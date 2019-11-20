Нардеп Іванісов вийшов з "Слуги народу" після звинувачень у судимості

Народний депутат Роман Іванісов на час перевірки покинув фракцію "Слуга народу" після повідомлень про те, що він був судимий за зґвалтування. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Іванісова Facebook.

За його словами, він зробив такий крок, щоб не ставити під удар репутацію всієї фракції.

"Щоб не ставити під удар репутацію всього колективу, я прийняв рішення призупинити своє членство у фракції на час перевірки оприлюдненої у ЗМІ інформації", - написав він.

За словами народного депутата, він вже звернувся з цією пропозицією до голови фракції Давида Арахамии і той його підтримав.

Іванісов переконаний, що генерального прокурора Руслана Рябошапку "навмисно ввели в оману".

"Офіс генпрокурора вже дав спростування озвученої сьогодні відносно мене інформації. Замовники витрачають скажені гроші на брудну гру проти мене, не нехтують нічим, як ви всі помітили", - заявив він.

Народний депутат пообіцяв, що найближчим стане відоме прізвище замовника".

Нагадаємо, 20 листопада на брифінгу генпрокурор Руслан Рябошапка заявив, що судимість Руслана Іванісова за звинуваченням у зґвалтуванні погашена. Однак Іванісов дійсно відбував термін за зґвалтування неповнолітньої.

Пізніше в Генпрокуратурі повідомили, що інформація про погашеної судимості за звинуваченням у зґвалтуванні у нардепа від фракції "Слуга народу" Руслана Іванісова є непідтвердженою.