ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Нардеп від "Слуги народу" виїхав на "карантин" на Кіпр, - "Схеми"

Новини » Суспільство     30.04.2020 - 03:02
Нардеп від "Слуги народу" виїхав на "карантин" на Кіпр, - "Схеми"
Фото: Андрій Холодов (РБК-Украина)

Холодов пропустив щонайменше 5 засідань Ради

Народний депутат від партії "Слуга народу" Андрій Холодов з початком карантину виїхав на Кіпр і відтоді не повертався в Україну. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на програму журналістських розслідувань "Схеми: корупція в деталях".

Холодов вилетів у місто Ларнака (Кіпр) 15 березня – за два дні до анонсованого президентом України припинення регулярного пасажирського авіасполучення. Відтоді народний депутат не повертався, тобто вже півтора місяці перебуває за межами країни.

Відтоді парламент п'ять разів збирався на позачергові засідання в сесійній залі для ухвалення термінових рішень, пов'язаних зокрема із заходами протидії поширенню коронавірусної інфекції. Ці засідання нардеп пропустив.

Станом на 29 квітня Холодов залишався на Кіпрі та не прибував до України.

"Це "Схемам" підтвердили три непов’язані між собою джерела – одне серед правоохоронців Кіпру із доступом до бази перетину кордону цієї держави, друге – в українській авіакомпанії, і третє – в Державній прикордонній службі України", - говориться в повідомленні.

За даними журналістів "Схем", на Кіпрі депутат Холодов із дружиною мають у власності маєток поблизу узбережжя у місті Лімасол. Саме у цьому маєтку донедавна була зареєстрована кіпрська фірма-власник сотень київських МАФів.

Нагадаємо, напередодні вийшло журналістське розслідування Bihus.Info, в якому говорилося, що ресторан Тищенко продовжує працювати, його відвідують народні депутати, бізнесмени й колишні члени Партії регіонів.

29 квітня поліція Києва прийшла з перевіркою в ресторан нардепа від "Слуги народу" Миколи Тищенка після того, як вийшло розслідування про його роботу всупереч карантину в Україні.

Тищенко повинен скласти депутатський мандат, - Лерос "Слуга народу" пропонує послабити карантин в регіонах з низькою кількістю захворювань, - Струневич
Новини України Слуга народаКипр
News
On Top