Нардеп Грановський заявив про вкидання в ЗМІ через розшук його однофамільця

Фото: Олександр Грановський (з відкритих джерел)

Грановський пов'язує появу таких "вкидань" з наближенням виборів

Народний депутат Олександр Грановський заявив про вкидання в ЗМІ через розшук Інтерполом його однофамільця, одеського бізнесмена Олександра Грановського. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Грановського.

"Окремі низькопробні інформаційні разгонщики "пурги" в інтернеті і соціальних мережах намагаються розміщати, за винагороду, звичайно, новину про те, що представники бюро Інтерполу, що знаходиться в Ліоні, видали ордер на затримання Олександра Грановського, який правоохоронці між собою давно прозвали не інакше як "червоний прапорець", - написав Грановський

На його думку, інтрига полягає в тому, що новину намагаються якимось чином ототожнити з ним.

"Прошу взяти на замітку - це фальш і дешева маніпуляція, так як з високою ймовірністю мова йде про одесита Грановського Олександра Геннадійовича, який народився в 1972 р, а не 1979 і тд і тп. Мотивація для подібних вкидань зрозуміла і очевидна: скоро вибори", - написав Грановський.

Нагадаємо, згідно з інформацією на сайті Інтерполу, на прохання правоохоронних органів Ізраїлю колишнього власника Одеського аеропорту і Фінбанку, бізнесмена Олександра Грановського оголосили в розшук.