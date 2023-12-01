RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Нардеп Ефимов заявил о сложении мандата

Фото: Максим Ефимов, нардеп (facebook.com/maxim.viktorovich.efimov)
Автор: Иван Носальский

Народный депутат из группы "Восстановление Украины" Максим Ефимов принял решение сложить свой депутатский мандат.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу Ефимова.

Депутат рассказал, что с первых дней полномасштабной войны команда Краматорского горсовета организовывает жизнедеятельность общины. В этом процессе участвует и он сам. 

"Эти усилия не оставляют времени на что-либо другое. В том числе и на депутатскую деятельность. В условиях войны она требует много усилий. Их, скажу откровенно, не хватает, и они не всегда результативны… Именно поэтому объявляю о сложении полномочий депутата Верховной рады Украины", - написал Ефимов.

Отметим, Ефимов не только нардеп, но и глава депутатской группы "Восстановление Украины". Сейчас там находятся 17 депутатов, что является минимальным количеством для существования группы. 

Сложение мандата Ефимовым может привести к распаду депутатской группы. Ее может спасти только присоединение нового участника в течение двух недель. 

Что известно о Максиме Ефимове

Максим Ефимов еще в 2007 году стал депутатом Краматорского горсовета от "Партии регионов". В 2010 году его переизбрали. 

В 2014 году депутат вышел из состава "Партии регионов", после чего стал нардепом как безпартийный самовыдвиженец. 

Он был членом фракции "Блока Петра Порошенко". В 2015 году участвовал в выборах мэра Краматорска, но безуспешно. 

Напомним, несколько дней назад стало известно, что народный депутат от партии "Батькивщина" Виталий Данилов принял решение сложить мандат.

 

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Максим ЕфимовдепутатиВерховная рада