Нардеп Ефимов заявил о сложении мандата

Депутат рассказал, что с первых дней полномасштабной войны команда Краматорского горсовета организовывает жизнедеятельность общины. В этом процессе участвует и он сам.

"Эти усилия не оставляют времени на что-либо другое. В том числе и на депутатскую деятельность. В условиях войны она требует много усилий. Их, скажу откровенно, не хватает, и они не всегда результативны… Именно поэтому объявляю о сложении полномочий депутата Верховной рады Украины", - написал Ефимов.

Отметим, Ефимов не только нардеп, но и глава депутатской группы "Восстановление Украины". Сейчас там находятся 17 депутатов, что является минимальным количеством для существования группы.

Сложение мандата Ефимовым может привести к распаду депутатской группы. Ее может спасти только присоединение нового участника в течение двух недель.

Что известно о Максиме Ефимове

Максим Ефимов еще в 2007 году стал депутатом Краматорского горсовета от "Партии регионов". В 2010 году его переизбрали.

В 2014 году депутат вышел из состава "Партии регионов", после чего стал нардепом как безпартийный самовыдвиженец.

Он был членом фракции "Блока Петра Порошенко". В 2015 году участвовал в выборах мэра Краматорска, но безуспешно.

Напомним, несколько дней назад стало известно, что народный депутат от партии "Батькивщина" Виталий Данилов принял решение сложить мандат.