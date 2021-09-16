Українським громадянам з паспортами РФ необхідно обмежити виборчі права, - Дунда

Народний депутат Олег Дунда (фракція "Слуга народу") вважає, що при легалізації подвійного громадянства в Україні необхідно, на час окупації Росією Криму і частини Донбасу, обмежити українським громадянам з паспортами РФ право обиратися і бути обраними, а також займати державні посади.

Про це повідомляє РБК-Україна , посилаючись на коментар нардепа в ефірі Апостроф TV .

"Поки ми знаходимося в стані гібридної війни з РФ, вони тимчасово позбавляються права обіймати посади, обирати і бути обраними", - сказав депутат.

Дунда зазначив, що в законопроекті про легалізацію подвійного громадянства поданим ним з колегами на розгляд Верховній раді, вже міститься подібна норма.

"Ми з колегами пропонуємо на час окупації обмежити виборче право українських громадян, які додатково мають громадянство країни-агресора", - сказав він.

Він також зазначив, що в міжнародній практиці вже були подібні випадки і привів у приклад Латвію, яка в 90-х на рівні закону заборонила особам, які брали участь у діяльності Комуністичної партії після 1991, обиратися в органи влади.

"Європейський Суд став на захист Латвійської державності, зазначивши у висновку, що рішення прийнятне в Латвії з урахуванням історико-політичного контексту", - нагадав депутат з "Слуги народу".

Депутат підсумував, що близько 4 млн українських громадян мають громадянства інших держав, з них близько 2 млн мають паспорти країни-агресора.

Дунда сподівається, що легалізувати подвійне громадянство вийде вже найближчим часом, з урахуванням того що і президент Володимир Зеленський, і прем'єр Денис Шмигаль підтримують цю ініціативу.