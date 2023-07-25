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Нардеп Аристов решил сложить мандат

Фото: Юрий Аристов, нардеп (facebook.com/yuaristov)
Автор: Иван Носальский

Заместитель главы Комитета Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки нардеп от партии "Слуга Народа" Юрий Аристов подал в парламент заявление о сложении мандата.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Верховной рады Руслана Стефанчука в Facebook.

"В Верховную раду Украины поступило заявление от народного депутата Украины Аристова Ю.Ю. о сложении полномочий народного депутата Украины", - написал спикер ВР.

Фото: заявление Аристова (facebook.com/stefanchuk.official)

Как отметил Стефанчук, заявление будет рассмотрено на ближайшем пленарном заседании парламента.

Скандал с Аристовым

Напомним, ранее журналисты "Слідство.Інфо" выяснили, что Юрия Аристова в июле этого года заметили в пятизвездочном отеле Waldorf Astoria Maldives на Мальдивах.

Информацию об отдыхе депутата подтвердили журналистам и сотрудники отеля. Стоимость проживания на двоих там оценивают по меньшей мере в 100 тысяч гривен за сутки.

На этот скандал уже отреагировал глава фракции "Слуга народа" в Раде Давид Арахамия. Он подчеркнул, что будет требовать лишения мандата Аристова и его исключения из комитета по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки, если информация об отдыхе парламентария на Мальдивах подтвердится.

Стоит заметить, что еще в начале 2023 года президент Украины Владимир Зеленский поручил Кабмину ввести выезд за границу для депутатов и других чиновников только по причине командировки. Позже правительство ввело соответствующие меры.

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Верховная радаСлуга народаЮрий Аристов