Нарощування м'язів "м'якої сили" і залучення грошей: у МЗС назвали завдання послів

Глава Міністерства закордонних справ Дмитро Кулеба назвав пріоритетні завдання послів. Всі вони повинні займатися чотирма пріоритетами.

Про це він розповів в інтерв'ю РБК-Україна.

"По-перше, безпека країни, підвищення обороноздатності, інтеграція у НАТО, протидія російській агресії, забезпечення санкцій тиску на державу-агресора, повернення наших тимчасово окупованих територій на сході, наближення дня деокупації Криму", - розповів міністр.

Друге завдання - залучення грошей у країну.

"Або через просування українського експорту, або через залучення іноземних інвестицій, або через взаємодію з міжнародними фінансовими інститутами", - пояснив глава МЗС.

За словами Кулеби, третім пріоритетом є консульський захист українських громадян за кордоном.

"По-четверте, нарощування м'язів "м'якої сили" України в світі, вплив на уявлення про Україну за кордоном засобами суспільної відповідальності і культурної дипломатії, формування мереж прихильників і друзів", - додав він.

За словами міністра, це чотири рівнозначні функції.

"І послом, який не приділятиме достатньо уваги торгово-фінансового блоку, я буду категорично незадоволений", - сказав Кулеба.

Нагадаємо, глава МЗС також оцінив ймовірне призначення Оксани Маркарової новим послом у США. На думку міністра, вона буде ефективним послом.

Як писало РБК-Україна, в кінці листопада стало відомо, що влада вирішила змінити посла України в США. Кулеба запропонував на цю посаду Маркарову.