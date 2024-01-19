Напряженность в Красном море вызовет порчу и рост цен на продукты, - Bloomberg

Хаос в Красном море начинает нарушать поставки продуктов - от кофе до фруктов - и угрожает остановить замедление продовольственной инфляции, которая принесла некоторое облегчение потребителям.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg .

Суда, груженные продовольствием, избегают атак хуситов на ключевом водном пути, плывя вокруг Африки, что является более длинным и дорогостоящим маршрутом. Но в отличие от грузов газа, нефти и потребительских товаров, которые также пострадали, более длительные сроки доставки могут привести к тому, что скоропортящиеся продукты питания не будут продаваться.

Это пугает индустрию. Итальянские экспортеры опасаются, что киви и цитрусовые испортятся в пути, китайский имбирь дорожает, а некоторые грузы африканского кофе были ненадолго задержаны.

Хотя воздействие пока ограничено, это напоминание о том, насколько хрупкими могут быть цепочки поставок продовольствия. Если сбои усугубятся, они смогут остановить падение цен на продукты питания.

Фрукты, зерно и кофе

"Здесь все в проигрыше", - сказал Нитин Агравал, управляющий директор Euro Fruits, крупного экспортера индийского винограда. Компания обычно отправляет грузы в Европу через Красное море, но теперь использует более длинный маршрут, который более чем в четыре раза увеличивает стоимость фрахта и удваивает время транзита.

Это означает, что качество винограда пострадает, и это сделает его более дорогим для потребителей, сказал Агравал. По данным Европейской ассоциации свежих продуктов Freshfel, Европейский Союз в целом полагается на Индию в производстве примерно седьмой части своего столового винограда и более 35% на пике урожая в марте-апреле.

Итальянские экспортеры, которые продают сельскохозяйственную продукцию в Азию на сумму около 4,4 млрд долларов, обеспокоены тем, что перемещение по Африке повредит свежести и увеличит стоимость фруктов, таких как яблоки, киви и цитрусовые.

По данным CELCAA, которая представляет торговцев агропродовольственной продукцией, проблемы с доставкой также вызывают обеспокоенность в отношении европейского экспорта таких продуктов, как свинина, молочные продукты и вино, а также импорта чая, специй и птицы - хотя степень воздействия неясна. По данным компании Kpler, в последние недели корабли, перевозившие около 1,6 млн тонн зерна и направлявшиеся в Суэцкий канал, были перенаправлены на другие маршруты. Большая часть этого урожая будет отправлена в Китай и Юго-Восточную Азию.

Британский продуктовый гигант Tesco Plc предупредил, что перебои в доставке могут привести к инфляции на некоторые товары, и J Sainsbury Plc работает с правительством , чтобы справиться с задержками. Цены на свежий имбирь на рынке Нью-Спиталфилдс в Восточном Лондоне с декабря подскочили более чем на треть.

Некоторые трейдеры даже задерживали грузы. Британский импортер кофе Mercanta ненадолго приостановил погрузку в Восточной Африке, ожидая разъяснений по маршруту, по которому будут идти перевозчики.

Несмотря на то, что компания приняла решение возобновить погрузку, любые задержки замедлят продажи в Европу, в то время как поставки в Америку также сталкиваются с ограничениями, в том числе через Панамский канал.

На такие страны, как Уганда и Вьетнам, приходится большая доля европейского импорта кофе, а Красное море является важнейшей артерией для этой торговли.

Экспорт из Украины

Как заявил министр аграрной политики Николай Сольский, ситуация в Красном море привела к замедлению украинского сельскохозяйственного экспорта в январе 2024 года на 20%. По его словам, часть нашего экспорта шла и идет через Красное море Азию, в Китай и в восточною Африки, поэтому движение судов сильно замедлилось

Нападения йеменских хуситов на корабли в Красном море вынудили многие компании перенаправить грузы в обход Африки, что привело к увеличению времени и затрат в пути.

Хуситы, поддерживающие Иран, заявляют, что действуют в знак солидарности с палестинцами во время продолжающейся войны Израиля с Сектором Газа.