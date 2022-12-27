Напряженная, но контролируемая. Что известно о ситуации на границе с Беларусью

"Что касается границы с Беларусью. Ситуация на этом направлении остается контролируемой, но несколько напряженной, особенно в информационном поле. Конечно, Беларусь не перестает поддерживать Россию в войне, предоставляя ей территорию, инфраструктуру и воздушное пространство", - рассказал Демченко.

По его словам, на территории Беларуси подразделения по-прежнему находятся на усилении границы с нашей страной. Однако ни количество, ни характер их действий не меняется, они меняется на ротационной основе.

"Кроме этого Беларусь и РФ постоянно нагнетают ситуации, делая акцент на этом направлении. Это делается путем демонстрации совместных мероприятий подготовки военных подразделений. В том числе маневрами по перемещению техники, проверкой боевой готовности сил РБ, а также продолжением наращивания группировки так называемого "Союзного государства", - отметил Демченко.

Вместе с тем, он подчеркнул, что создание необходимой наступательной группировки, которая была бы готова сейчас осуществить вторжение на территорию Украины, не отмечается.

"Наша главная задача - это оборона. Сделать сильную оборону на этом направлении, чтобы не допустить вторжения. Подразделения ГПСУ и другие составляющие Сил обороны, находящиеся на усилении границы с Беларусью, готовы к развитию ситуации в любом варианте", - говорит Демченко.

Также спикер ГПСУ не исключил провокаций на границе с белорусской стороной.

"Украина понимает, что по ту сторону границы могут пытаться создать какие-то провокации, чтобы обвинить в дальнейшем Украину", - подчеркнул Демченко.

По его словам, строительство фортификационных сооружений и другие действия для укрепления рубежа продолжаются.

"Мероприятия проходят по всей протяженности границы. От Волыни и до Черниговской области. Потому что мы понимаем, что Россия всячески пытается втянуть Беларусь в открытую войну или использовать это направление для повторного вторжения в Украину", - добавил Демченко.

Напомним, как рассказали сегодня в британской разведке, россияне перебросили в Беларусь часть танковой армии.

Как ранее рассказал в интервью РБК-Украина военный эксперт, полковник Сергей Грабский, сейчас активность в Беларуси необходима РФ для отвлечения украинских сил, при этом "для активного участия в боевых действиях время белорусов не наступило".