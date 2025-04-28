Напряжение в розетках увеличат: зачем 230 вольт и выдержит ли техника

Каким будет новый стандарт напряжения

В середине апреля Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, (НКРЭКУ) приняла постановление №550 от 15.04.2025 года, которым предусматривается изменение уровня стандартного номинального напряжения в сети конечного потребителя - с 220 до 230 вольт. Как сообщили РБК-Украина в НКРЭКУ, такое напряжение должно появиться в розетках с 1 июля этого года во всех регионах Украины без исключением, то есть и в тех областях, где ведутся активные боевые действия.

"Согласно новому стандарту, с 1 июля напряжение в сети для конечного розничного потребителя, в том числе домохозяйств и офисных помещений, будет 230 вольт (+/-10%)", - прокомментировали РБК-Украина в пресс-центре НКРЭКУ.

В регуляторе добавили, что с 1 июля будут установлены четкие параметры возможного отклонения номинального напряжения в розетке - 207-253 вольта.

Зачем вводится новый уровень напряжения

Национальная комиссия приняла такое решение в рамках евроинтеграционного курса Украины.

"Мы хотим объединить нашу энергосистему и рынок электроэнергии с европейскими. Это решение как раз будет расширять интеграцию нашей энергосистемы с европейской", - сообщили в регуляторе, добавив, что в Европе применяется стандарт напряжения в распределительной сети для конечного потребителя на уровне 230 вольт.

Как это повлияет на бытовые электроприборы

В НКРЭКУ заверили, что изменение уровня напряжения не несет угрозы для бытовых электроприборов, ведь большинство наших электроприборов - импортированы из Европы, а европейские страны уже давно перешли на стандарт напряжения 230 вольт.

"Все приборы, которые к нам завозятся, подходят под стандарт 230 вольт. Этот стандарт допускает колебания 10 процентов (плюс-минус 23 вольта). В этом диапазоне может колебаться напряжение и приборам ничего не угрожает", - пояснили РБК-Украина в Нацкомиссии.

Это мнение поддерживает директор аналитико-исследовательского центра "Институт города", эксперт в энергетической сфере и по вопросам ЖКХ Александр Сергиенко.

"Современные приборы будут воспринимать абсолютно нормально это напряжение", - сказал он, добавив, что даже электроприборы, которые остались с советских времен или были приобретены во времена ранней независимости Украины имеют достаточный запас надежности.

Однако, проблемы могут возникнуть с не качественными приборами.

"Вопрос может быть, если прибор действительно не качественный. Если, его слепили где-то в гаражном кооперативе Шанхая, а потом продали его Украине - вот здесь могут быть вопросы. Если они сделаны на лицензированных производствах, тогда проблем не будет", - сказал Александр Сергиенко.

Он добавил, что на безопасность работы электроприборов в первую очередь влияют перепады напряжения в сети.

"На самом деле, опасность заключается не в том, что будет 230 вольт. Если будет 230 вольт стабильно, тогда, я думаю, все приборы это выдержат. Опасность возникает тогда, когда есть скачки напряжения, вот, что опасно для приборов. Это зависит от стабильности сети, чтобы в сети было достаточно мощности, чтобы поддерживать стабильное снабжение тока для потребителя", - пояснил эксперт.