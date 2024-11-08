"Направлен на ВВК". В одесском ТЦК рассказали о розыске Стерненко

Что рассказали о розыске Стерненко в одесском ТЦК

В Одесском областном ТЦК и СП рассказали, что предоставляют официальное разъяснение:

в связи с недавними публичными заявлениями Стерненко о его нахождении в розыске и попытками дискредитации деятельности ТЦК и СП

во избежание манипуляций и искажения фактов

Отмечается, что активист "не сообщил о ряде важных деталей, которые существенно меняют понимание ситуации". Уточняется, что Стерненко:

уже посетил Приморский РТЦК и СП

оплатил административный штраф за нарушение правил военного учета

направлен на военно-врачебную комиссию (ВВК)

"Эти факты свидетельствуют о том, что господин Стерненко был осведомлен о необходимости исполнения обязанностей как военнообязанного и принял соответствующие меры по урегулированию своего статуса", - пояснили в ТЦК.

Там напомнили, что "в своих публичных заявлениях господин Стерненко намекает на то, что его розыск является якобы "местью" из-за его критики военных структур.

"Такие обвинения безосновательны и имеют целью вызвать симпатию у общественности и сформировать негативное впечатление о работе ТЦК и СП", - считают в областном территориальном центре комплектования.

Учитывая это, в ТЦК отметили, что "военные институции действуют исключительно в рамках законодательства" (в частности, согласно статье 259 Кодекса Украины об административных правонарушениях и другим нормативно-правовым актам, регламентирующим правила военного учета и мобилизационной подготовки).

В ТЦК призвали граждан "объективно воспринимать такие заявления и понимать, что наши действия направлены исключительно на обеспечение национальной безопасности и обороноспособности страны".

"Обращаемся к господину Стерненко и другим гражданам, которые сомневаются в правомерности действий ТЦК и СП, обращаться непосредственно в структурные подразделения Одесского областного ТЦК и СП для выяснения всех обстоятельств и устранения возможных недоразумений", - добавили в пресс-службе.

В заключение в ТЦК подчеркнули, что публичная критика и попытки дискредитации, основанные на манипулятивных утверждениях:

не являются конструктивным способом разрешения ситуации

подрывают общественное доверие к государственным институтам, стоящим на защите нашей страны

Пост Одесского областного ТЦК и СП (скриншот: facebook.com/OOTCKSP)