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Нагадування про жорстокість війни. В ООН відреагували на удар по школі в Луганській області

Зруйнована школа в Белогоровке (Фото: gettyimages.com)
Автор: Константин Широкун

Координатор ООН з кризових ситуацій в Україні й помічник Генерального секретаря ООН Амін Авад виступив із заявою у відповідь удар російських військових по школі в Білогорівці, в якій знаходилися близько 100 осіб. За словами Авада, цей інцидент є ще одним яскравим нагадуванням про жорстокість цієї війни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.

"Мирних громадян і цивільну інфраструктуру необхідно щадити під час війни. Ці зобов'язання з міжнародного гуманітарного права не підлягають обговоренню", - сказав Авад. "Чим швидше ми будемо прагнути до мирного припинення війни, тим краще для людей в Україні і в усьому світі".

Виконавчий директор ЮНІСЕФ Кетрін Рассел також заявила, що організація рішуче засуджує черговий напад на школу в Україні.

"Ми ще не знаємо, скільки дітей могло бути вбито або поранено в результаті бомбардування, але ми побоюємося, що цей напад тільки додало сотні дітей, які вже загинули в цій війні", - заявила Рассел.

Нагадаємо, напередодні ввечері війська РФ скинули авіабомбу на школу в селі Білогорівка Луганської області. У момент вибуху в будівлі перебувало близько 100 осіб.

7 травня з-під завалів рятувальникам вдалося дістати 30 осіб. Пізніше голова Луганської ОДА Сергій Гайдай заявив, що попередньо жертвами авіаудару по школі в Білогорівці стали 60 осіб.

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