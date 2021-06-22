Нагадування агресору. Данілов пояснив, чому Чорне море - це не "російське озеро"

"Вчора під час урочистого прийому з нагоди прибуття есмінця HMS Defender (D36) Королівського військово-морського флоту Великої Британії до порту Одеси, куди я мав честь бути запрошеним, отримав унікальний подарунок. Капітан HMS Defender Вінс Оуен вручив мені історичний принт першої у світі британської карти Чорного моря. Ця пам‘ятна річ ще раз нагадує нам про те, що Чорне море ніколи не було й не має бути "російським озером", як би цього не хотілося нашому сусідові-агресору", - написав Данілов.

Секретар РНБО зустрівся з першим Морським Лордом, начальником військово-морського штабу Королівських ВМС Великобританії, адміралом Сером Тоні Радакіном, першим заступником Міністра оборони Великобританії Джеремі Квіном та надзвичайним і повноважним послом Великобританії в Україні Меліндою Сіммонс.

Данілов зазначив, що саме за прямої воєнно-політичної підтримки Великобританії Україна минулого року отримала статус партнера НАТО з розширеними можливостями. За його словами, Великобританія є добрим другом та партнером України, й незмінно підтримує євроатлантичні прагнення, територіальну цілісність та незалежність України.

"Вважаю, співробітництво між нашими країнами має розвиватися - перспективними є активізація діяльності Багатонаціональної тренувальної місії з розвитку спроможностей ВМС ЗС України під керівництвом Великої Британії та долучення до неї держав-партнерів, розширення участі британських представників у спільних навчаннях на території України, забезпечення військової присутності сил та засобів ЗС Великобританії в Чорноморському регіоні", - йдеться в повідомленні.

Під час заходу був підписаний Меморандум з імплементації між Міністерством оборони Великобританії, Міністерством оборони України та суднобудівним підприємством "Rosyth Royal Dockyard Limited" (Babcock Group) щодо розвитку спроможностей ВМС ЗСУ.

Данілов висловив переконання, що цей крок стане визначальним для започаткування поглибленого військово-технічного співробітництва між країнами.

"Мали також чудову нагоду переглянути відпрацювання маневрів зі звільнення захопленого у ході навчань HMS Defender. Військовослужбовці 73-го морського центру Сил спеціальних операцій ЗСУ, піхотинці Королівських ВМС Великобританії та Корпусу морської піхоти США продемонстрували високопрофесійні навички взаємодії та командної роботи. Безпека Чорноморського регіону стає міцнішою у співпраці з нашими партнерами - країнами-членами НАТО!" - додав Данілов.