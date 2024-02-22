"Наполи" сыграл вничью с "Барселоной", "Арсенал" без Зинченко проиграл: обзор Лиги чемпионов

Лига чемпионов, 1/8 финала, первые матчи

"Наполи" – "Барселона" – 1:1

Голы: Осимхен, 75 – Левандовски, 60

"Порту" – "Арсенал" – 1:0

Гол: Галено, 90+4

Чемпионы Италии и Испании отложили главные события на второй тайм противостояния. До перерыва головы в Неаполе не увидели. Зато на 60-й минуте вперед вышла "Барса" – Педри отдал вперед на Левандовски, а тот в окружении двух защитников классно пробил в угол.

Отыгрались "партенопейцы" через четверть часа. В похожей ситуации Осимхен принял мяч в штрафной каталонцев, разворотом освободился от опеки защитника и пробил в противоход тер Штегену – 1:1. В финальные минуты лучше смотрелся "Наполи", но Ангисса и Симеоне своими возможностями не воспользовались.

На португальской земле фаворита постигла неудача. Лондонские "канониры" до перерыва создавали опасность у ворот хозяев преимущественно со стандартов. "Драконы" сделали ставку на быстрые атакующие выпады, в одном из которых Галено с двух попыток не смог переиграть Райю.

Во второй половине "Порту" и "Арсенал" продолжили в том же духе. В составе лондонцев самую реальную возможность забить упустил Троссард. Галено же своим очередным шансом воспользовался в добавленное арбитром время, когда из-за пределов штрафной роскошным выстрелом уложил мяч в дальний угол.