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"Наполи" в серии пенальти вылетел из Кубка Италии от аутсайдера Серии А: видео

Фото: "Кремонезе" пробился в четвертьфинал турнира (sportdelsud.it)
Автор: Антон Федорцив

Безоговорочный лидер национального чемпионата "Наполи" выбыл из розыгрыша Кубка Италии, проиграв матч 1/8 финала скромному "Кремонезе".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка.

Италия, Кубок Италии, 1/8 финала

"Наполи" – "Кремонезе" – 2:2 (пенальти – 4:5)

Голы: Жуан, 33, Симеоне, 36 – Пикель, 18, Афена-Гьян, 87

Удаление: Серникола, 100 (К, вторая желтая карточка)

"Тигры" неожиданно вышли вперед на 18-й минуте, когда Пикель на дальней штанге замкнул прострел Окереке. Неаполитанцы ответили двумя голами еще до перерыва. Сначала Жуан Жезус на добивании головой протолкнул мяч за линию ворот гостей, а затем Симеоне после навеса Дзербина тоже головой подправил сферу в дальний угол.

Тем не менее, под занавес встречи "Кремонезе" сумел перевести игру в овертайм. Это воспитанник "Ромы" Афена-Гьян выиграл верховую дуэль во время фланговой подачи и головой пробил в дальний угол ворот Мерета. В дополнительное время "Кремонезе" еще и остался в меньшинстве, но дотянул до серии пенальти.

Там решающим стал промах хавбека "Наполи" Лоботки. "Тигры" же все 5 попыток успешно реализовали и сенсационно пробились в четвертьфинал турнира. Там они встретятся с "Ромой", которая раньше минимально одолела "Дженоа".

"Партенопейцы" в свою очередь сосредоточятся на Серии А и Лиге чемпионов. В чемпионате команда Лучано Спаллетти оформила уже 9 очков преимущества над вторым "Миланом", а в 1/8 финала главного еврокубка будет противостоять "Айнтрахту" из Франкфурта. Плей-офф начнется в феврале.

К слову, ранее "Наполи" разгромил "Ювентус" в Серии А с дублем Осимхена.

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Наполи