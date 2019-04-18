Наполі - Арсенал: анонс матчу

Фото: "Наполі" - "Арсенал" (facebook.com/Arsenal)

Готуємося до матчу-відповіді 1/4 фіналу Ліги Європи

"Наполі" вдома спробує відіграти відставання в два м'ячі після першого чвертьфінального матчу Ліги Європи проти "Арсеналу". Трансляція розпочнеться о 22:00, а дивитися поєдинок можна на телеканалі "Футбол 1". Букмекери вважаю команду Карло Анчелотті фаворитом матчу.

18 квітня 22:00

Неаполь, стадіон "Сан-Паоло"

У Неаполі команда Карло Анчелотті спробує взяти реванш у "Арсеналу" за поразку в першому чвертьфінальному поєдинку Ліги Європи УЄФА в Лондоні. Вже на початку гри відзначився Аарон Ремзі, а в середині першого тайму Каліду Кулібалі вразив власні ворота.

Це всього лише четверте протистояння колективів. Примітно, що всі попередні закінчилися з рахунком 2:0: двічі вигравав "Арсенал" і лише раз сильніше бул неаполітанський клуб.

Але як зазначив головний тренер "Наполі" Карло Анчелотті, матч в Турині доводить, що прогнози в єврокубках справа невдячна. Адже варто допустити маленьку осічку, і ти за бортом.