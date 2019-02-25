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НАЗК виявило порушення в деклараціях більшості кандидатів у президенти


Кандидатів чекає не правова, а політична відповідальність

Национальное агентство по предотвращению коррупции (НАПК) выявило нарушения в декларациях о доходах абсолютного большинства кандидатов в президенты Украины. Об этом глава НАПК Александр Мангул сказал в интервью РБК-Украина.

При этом закон предписывает НАПК передать выводы в ЦИК. "Комиссия должна сообщить кандидату о необходимости подать исправленную декларацию. Этот документ находится в открытом доступе на сайте Центризбиркома", - рассказал глава НАПК.

Как отметил Мангул, здесь в основном речь идет о политической ответственности, поскольку закон о выборах президента Украины говорит о том, что ошибки и неточности в декларации не могут быть основанием для отказа в регистрации либо снятия с выборов.

"Роль НАПК в том, чтобы добиться от кандидатов достоверной информации о своем состоянии. Люди, перед тем как прийти на избирательные участки, должны иметь возможность узнать, какой доход, какие активы у кандидата, насколько он честен", - рассказал Мангул.

Напомним, что президентские выборы в Украине должны состояться 31 марта 2019 года. Центральная избирательная комиссия зарегистрировала 44 кандидата.

По данным последних опросов, реальные шансы выйти во второй тур на сегодняшний день имеют три кандидата.

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