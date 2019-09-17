НАЗК виявило порушення в декларації Тарути

Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) виявило недостовірні відомості у декларації народного депутата Сергія Тарути за 2016 рік. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу НАЗК.

Повідомляється, що Тарута, подаючи декларацію за 2016 рік, недостовірно вказав відомості про земельну ділянку, що належить йому на праві власності, і отриманий ним дохід. Ще одну земельну ділянку нардеп не задекларував взагалі.

"Загальна сума недостовірних відомостей у декларації народного депутата за 2016 становить понад 5,3 млн гривень", - йдеться в повідомленні.

Про виявлені правопорушення НАЗК направив висновки Національне антикорупційне бюро України (НАБУ).

Зазначається, що відповідальність за декларування недостовірної інформації на суму понад 250 прожиткових мінімумів для працездатних осіб встановлено статтею 366 - 1 Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що НАЗК виявило порушення в декларації в. о. голови "Укравтодору" Славоміра Новака. Чиновник вказав недостовірні дані на суму 189,2 тис. гривень.

Також РБК-Україна писало, що в деклараціях народного депутата VIII скликання Ігоря Кононенка і Дніпровського міського голови Бориса Філатова були виявлені недостовірні відомості на суму 7,6 млн гривень і більше 1 млн гривень відповідно.