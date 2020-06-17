НАЗК виявило корупційні ризики в законопроекті про гральний бізнес

Законопроект може призвести до багатомільйонних збитків
Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) провело антикорупційну експертизу законопроекту "Про державне регулювання діяльності з організації та проведення азартних ігор". Згідно з висновками даний законопроект містить ряд корупційних ризиків.
Про це повідомили у прес-службі НАЗК.
Серед корупційних чинників експерти НАЗК відзначають:
"Якщо законопроект буде проголосований без змін, це може призвести до створення численних корупційних ризиків і нанести багатомільйонні збитки державі", - зазначили в НАЗК.
Відповідні висновки будуть направлені у Верховну раду.
Раніше РБК-Україна писало, що парламент може прийняти закон про гральний бізнес у другому читанні вже в четвер, 18 червня.
При цьому голова фінансового комітету Ради Данило Гетманцев зазначив, що розгляд законопроекту можуть перенести, якщо НАЗК оперативно не надасть свій висновок.
Автор: Игорь Литвиненко