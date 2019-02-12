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У деклараціях чиновників виявили недостовірні дані на 9 млрд

Новини » Політика    12.02.2019 - 11:53
У деклараціях чиновників виявили недостовірні дані на 9 млрд
Ілюстративне фото (facebook.com NAZKgov)

Такі результати були виявлені у ході перевірок декларацій у 2017-2018 роках

За результатами повних перевірок декларацій Національне агентство з питань запобігання корупції встановило, що посадовці у своїх деклараціях зазначили недостовірні відомості на загальну суму понад 8,6 млрд гривень. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу НАЗК.

Перевірки були проведені у 2017-2018 роках.

"За результатами повних перевірок декларацій, проведених уповноваженими особами Національного агентства з питань запобігання корупції, встановлено, що посадовці у своїх деклараціях зазначили недостовірні відомості на загальну суму понад 8,6 млрд грн", - сказано у повідомленні.

 Фото: інфографіка

Так, протягом 2017-2018 років у сфері фінансового контролю складено 273 обґрунтовані висновки, з них 99 - щодо декларування недостовірних відомостей, 5 - щодо незаконного збагачення, 169 - щодо умисного неподання декларацій.

В агентстві зазначають, що у 2018 році було направлено обґрунтованих висновків до: НАБУ - 40, до Національної поліції - 178 і до органів прокуратури - 36.

"Також складено та направлено до суду 356 протоколів про адміністративні правопорушення: 22 - декларування недостовірних відомостей, 179 - несвоєчасність подання декларації, 155 - порушення порядку повідомлення про суттєві зміни в майновому стані", - сказано у повідомленні.

Нагадаємо, у вівторок, 12 лютого, Національне агентство по запобіганню корупції початок безкоштовний навчальний онлайн-курс "Декларуй доброчесно!".

Як писало РБК-Україна раніше, НАЗК розпочало повну перевірку 500 декларацій топ-чиновників за результатами логічного і арифметичного контролю.

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