НАЗК: 30 чиновників проігнорували попередження і не подали декларації

Відомство рекомендувало подати декларації протягом 10-ти днів з дня отримання попередження

Национальное агентство по предупреждению коррупции (НАПК) выявило признаки умышленного непредставления деклараций 30-ю должностными лицам Национальной полиции, Национального банка, Министерства юстиции и других госорганов. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу НАПК.

В НАПК сообщают, что выводы относительно этого Национальное агентство направило в территориальные органы Нацполиции и прокуратуры для расследования.

Как отмечается, ведомство рекомендовало подать декларации в течение 10-ти дней со дня получения таких сообщений. Однако, несмотря на их получение, чиновники декларации не подали.

"Среди лиц, не выполнили требований закона, 8 депутатов местных советов, 13 должностных лиц органов Нацполиции, а также должностные лица Нацбанка, прокуратуры, Минюста и других государственных органов. Большинство нарушений касаются непредставления декларации лица, которое прекратило деятельность, связанную с выполнением функций государства или местного самоуправления", - говорится в сообщении.

Напомним, по результатам полных проверок деклараций НАПК установило, что должностные лица в своих декларациях указали недостоверные сведения на общую сумму более 8,6 млрд гривен.

Отметим, НАПК начало полную проверку 500 деклараций топ-чиновников по результатам логического и арифметического контроля.