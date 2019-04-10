НАЗК внесло припис Гриневич

Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) направило до суду протоколи про адмінправопорушення міністра економічного розвитку та торгівлі Степана Кубіва та міністра освіти та науки Лілії Гриневич щодо врегулювання конфлікту інтересів. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу НАЗК.

Кубіву внесли припис стосовно директора департаменту залучення інвестицій Мінекономрозвитку Андрія Демчука, який не передав належні йому корпоративні права в управління протягом 30 днів після призначення на відповідну посаду.

У прес-службі зазначили, що Гриневич внесли припис стосовно ректора Національного університету "Львівська політехніка" Юрія Бобала, який не вжив заходів щодо недопущення виникнення та врегулювання конфлікту інтересів у директора цього ж університету Володимира Ортинського. Також стосовно ректора Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського Михайла Загірняка, який не повідомив про наявність у нього потенційного конфлікту інтересів.

В НАЗК зазначають, що внесли припис голові Поліської РДА Олександру Жданову, голові Макарівської РДА Тетяні Семеновій, директору юридичного департаменту Львівської міської ради Гелені Пайонкевич та ректору Національного університету "Львівська політехніка" Юрію Бобалу.

Нагадаємо, це вже не вперше Гриневич отримує припис від НАЗК щодо врегулювання конфлікту інтересів. Аналогічні приписи були 13 лютого 2019, 30 жовтня 2018 та 20 червня 2018.