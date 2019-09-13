НАЗК внесло припис міністру економіки

Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) внесло приписи про порушення вимог законодавства щодо етичної поведінки, запобігання та врегулювання конфлікту інтересів міністру розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України Тимофію Милованову. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу НАЗК.

Як повідомляється, припис було внесено Милованову стосовно директора позашкільного закладу "Перспектива" Андрія Люшина, який не повідомив про потенційний конфлікт інтересів.

"Внесено припис міністру розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України Тимофію Милованову стосовно директора державного підприємства "Державний позашкільний навчальний заклад "Перспектива" Андрія Люшина, який не повідомив про наявність у нього потенційного конфлікту інтересів, зумовленого спільною роботою з близькими особами - дружиною та дочкою", - йдеться у повідомленні.

Крім того, відомство внесло низку приписів іншим посадовцям, зокрема першому заступнику голови Черкаської обласної ради Валентину Тарасенку, Рівненському міському голові Володимиру Хомку, директору Департаменту з гуманітарних питань Кам’янської міської ради Дніпропетровської області Тетяні Онищенко, Слобідському сільському голові Коростишівського району Житомирської області Петру Кучеруку, ректору Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля Ользі Поркуян.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що Національне агентство з питань запобігання корупції направило до суду адмінпротоколи стосовно в. о. голови "Укравтодору" Славоміра Новака за декларування недостовірних відомостей.

Крім того, НАЗК за результатами повних перевірок декларацій виявило декларування недостовірної інформації у деклараціях народного депутата VIII скликання Ігоря Кононенка і Дніпровського міського голови Бориса Філатова.