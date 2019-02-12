НАЗК тепер буде навчати заповнювати декларації

Ілюстративне фото (facebook.com NAZKgov)

Агентство пропонує пройти суб'єктам декларування безкоштовний онлайн-курс

У вівторок, 12 лютого, Національне агентство з питань запобігання корупції розпочало безкоштовний навчальний онлайн-курс "Декларуй доброчесно!". Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу НАЗК.

Зазначається, що курс створений за підтримки програми розвитку ООН в Україні.

"Сьогодні Національне агентство з питань запобігання корупції розпочало безкоштовний навчальний онлайн-курс "Декларуй доброчесно!". Курс створений за підтримки Програми розвитку ООН в Україні та спільно з громадським проектом масових відкритих онлайн-курсів "Prometheus", - сказано у повідомленні.

Так, в агентстві закликали долучитися до онлайн-курсу, якщо у суб’єктів декларування виникали складнощі під час заповнення і подання електронної декларації або у випадку заповнення е-декларації уперше.

"Зареєстровані слухачі отримають покрокову інструкцію із заповнення декларації та практичні поради, які зроблять процес декларування простішим, а також зможуть задати запитання на форумі та отримати відповіді від автора курсу. Учасники отримають практичні навички для відображення об'єктів декларування у декларації. Слухачі, які повністю пройдуть курс, отримають сертифікат", - поінформували у відомстві.

Нагадаємо, НАЗК почало повну перевірку 500 декларацій топ-чиновників за результатами логічного і арифметичного контролю.

Як писало РБК-Україна раніше, НАЗК назвало топ-порушення антикорупційного законодавства січня 2019 року.